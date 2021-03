Bambino si appoggia a una lapide e cade nella tomba: salvato dai Vigili del fuoco

Un bimbo cade dentro una tomba e viene salvato dai Vigili del Fuoco: è successo stamattina nel cimitero di San Pier d'Isonzo in provincia di Gorizia. Come riporta Ansa il bambino si era appoggiato alla lapide, che ha ceduto, facendolo precipitare per due metri. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone. Il bambino, che non ha mai perso conoscenza, è stato tratto in salvo e poi portato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi. I Carabinieri stanno indagando sulle cause dell'incidente.