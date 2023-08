Neonato trovato morto in un pozzo: arrestata 20enne

LIKA (CROAZIA) - Una ventenne di Perusic, villaggio della regione di Lika che si trova a circa 130 chilometri a sud-est di Fiume, è stata arrestata in quanto sospettata di aver ucciso il suo bambino dopo averlo partorito e di averlo gettato in un pozzo. Lo ha riportato il media Lavoce.hr, specificando che il corpo del neonato è stato rinvenuto il 4 agosto e che la giovane è stata arrestata solamente ieri. Come riportato dal portale “Slobodna Lika”, il corpo senza vita del neonato è stato rinvenuto in un pozzo a Prvan Selo, nelle vicinanza del villaggio. Ad averlo trovato è stato un pastore, recatosi al pozzo per attingere acqua per i suoi animali. La donna, ha rivelato l'agenzia di stampa Hila, è madre di due bambini molto piccoli. Attualmente i due sono stati affidati alle cure del marito e della madre. Sebbene la ragazza abbia inizialmente ammesso il crimine alle forze dell'ordine, in seguito ha scelto di difendersi rimanendo in silenzio.