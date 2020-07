Precipita e muore nel pozzo: il tredicenne non è salito in piedi sulla copertura

Secondo i primi responsi dell'autopsia, Stefano Borghes, il tredicenne goriziano deceduto mercoledì mattina a Gorizia dopo essere precipitato nel pozzo del parco Coronini-Cronberg, è caduto con il busto in avanti. Lo riporta Il Piccolo. Il giovane, quindi, non è salito in piedi sulla copertura del pozzo per prendere la cartina della gara di orienteering. Sarà quindi prioritario analizzare lo stato in cui si trovavano i ganci e i materiali della copertura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella giornata di ieri è stato anche dato il nulla osta alla sepoltura del ragazzo.Tra i 14 indagati ci sono il sindaco Rodolfo Ziberna, l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli e i componenti del direttivo della Fondazione Coronini. Indagati anche l'animatrice del centro estivo e i responsabili della parrocchia. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.