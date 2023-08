Il governatore della Banca d'Italia Visco in visita a Trieste il 4 e 5 settembre

TRIESTE - Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco sarà a Trieste la prossima settimana in occasione del ciclo di eventi "In viaggio con la Banca d'Italia". Lunedì 4 settembre Visco incontrerà la comunità scientifica regionale in un meeting a porte chiuse, e il 5 settembre pertecierà a un appuntamento aperto al pubblico al teatro Verdi (ore 10:30). "In viaggio con la Banca D'Italia è un percorso a tappe attraverso il Paese ideato per promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale italiana e aprire un dialogo diretto con persone, imprese e istituzioni del territorio. La tappa triestina coprirà tre giornate e si aprirà domenica 3 settembre con un Open Day presso la Sede della Banca, organizzato in collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano (FAI). Il programma è intitolato “Un clima nuovo: verso un’economia e una finanza sostenibili”. L'evento è stato presentato nella sede della Banca d'Italia di Trieste alla presenza del direttore Marco Martella.

In ciascuna delle città coinvolte, la sede della Banca d'Italia apre le proprie porte alla cittadinanza, offrendo l'opportunità di partecipare a visite guidate e workshop didattici. Vengono inoltre proposti dibattiti pubblici e incontri tematici che vedono la partecipazione di rappresentanti delle piccole e medie imprese locali, figure del mondo accademico e delle associazioni, ma anche delle categorie più fragili dal punto di vista delle competenze finanziarie, come donne, giovanissimi, anziani e migranti.

Il programma

Domenica 3 settembre avrà luogo l'open day alla sede della Banca d’Italia in Corso Cavour, 13, con visite guidate attraverso i locali della sede per conoscere la Banca d’Italia, il suo patrimonio artistico e i servizi offerti ai cittadini. In collaborazione con la Delegazione FAI di Trieste La prenotazione per l’Open Day sarà resa disponibile su faiprenotazioni.fondoambiente.it.

Lunedì 4 settembre il programma proseguirà con un incontro pubblico dal titolo "Tutela della Clientela Bancaria e Finanziaria", che si terrà presso la Sala Maggiore del prestigioso Palazzo della Borsa. L’incontro proseguirà quindi con una tavola rotonda moderata da Roberta Giani, Direttrice de “Il Piccolo”, seguita da una sessione di domande e risposte del pubblico. Nel pomeriggio, verrà affrontato il tema del "Mercato del lavoro tra presente e futuro: demografia, formazione e politiche pubbliche”. L’incontro sarà moderato dal giornalista Ansa Francesco De Filippo. La giornata si concluderà con un momento di particolare prestigio: l’incontro tra il Governatore Ignazio Visco e la comunità scientifica regionale presso il Castello di Miramare (evento a porte chiuse).

La terza giornata del programma avrà inizio alle 10.30 presso il Teatro Verdi con l’evento aperto al pubblico che dà il titolo all’intera tappa: "Un Clima Nuovo: Verso un'economia e una finanza sostenibili". Apriranno i lavori il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il Direttore della Sede di Trieste della Banca d’Italia Marco Martella. Seguirà l’intervento del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. Anche in questa occasione, l’incontro proseguirà con una tavola rotonda moderata da Paola Ansuini del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia. L'evento si chiuderà con una sessione di domande aperta al pubblico.