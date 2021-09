Dall'Esodo giuliano ai giorni d'oggi: al via giovedì la quattro giorni della Bancarella

Quattro giornate di eventi, 5 al giorno e 18 complessivi, con la presenza di 58 ospiti, tra i quali illustri cattedratici e storici provenienti dalle migliori università italiane, nonché giornalisti delle principali televisioni nazionali. Sono alcuni dei numeri dell’edizione 2021 de “La Bancarella”, il Salone del Libro dell’Adriatico Orientale, che scatterà giovedì pomeriggio in piazza Sant’Antonio a Trieste, per concludersi domenica sera. La principale novità di quest’anno è data proprio dall’allungarsi della manifestazione a ben quattro giorni, dai precedenti tre dell’edizione 2020, dovuto all’enorme eco che la rassegna dello scorso anno ha riscosso.

I protagonisti

La vasta famiglia dell’associazionismo giuliano-dalmata, le istituzioni culturali e quelle scientifiche, si confronteranno nel corso delle giornate di giovedì 23, venerdì 24, sabato 25 e quest’anno anche domenica 26 settembre. Il tutto alla presenza di giornalisti, accademici, editori, personalità pubbliche di rilevanza nazionale, su tavole rotonde, novità editoriali e cinematografiche, ma anche per approfondire le testimonianze del passato e del presente, con una particolare attenzione nei confronti di chi ha vissuto il dramma dell’Esodo. Il tutto per testimoniare come, fra chi se ne andò e chi scelse di rimanere, le storie personali costituiscano un insieme di memorie uniche, tasselli fondamentali ora facenti parte della Storia e del futuro della nostra Penisola. E su questa traccia va inserito l’accordo di rilevanza storica sottoscritto lo scorso 29 luglio a Zagabria, alla presenza dell’Ambasciatore italiano in Croazia.

A caratterizzare ogni giornata ci sarà un tema, con un evento principale a scandire i convegni. Quello di giovedì 23 sarà “Visioni dell’Esodo fra passato e futuro” e a battezzare la manifestazione ci sarà la tavola rotonda dedicata ai 140 anni del quotidiano Il Piccolo e la panoramica dell'Esodo attraverso le sue pagine dal 1945 al 1956 alla presenza, fra gli altri, del direttore Omar Monestier. A questo farà seguito l’evento “Arte, cultura e tecnologia: l’attività delle associazioni”, ovvero come i nuovi strumenti tecnologici vengono messi al servizio della comunicazione dell’Anvgd.

Le giornate

Il tema del venerdì sarà “Il turismo fra storia e reti future”, con l’evento principale delle 17 che parlerà del “Progetto Podcast, un percorso storico contro le semplificazioni e le ideologizzazioni”. Nel corso della giornata proporremo un tuffo nelle mode vacanziere del passato attraverso la visione delle nostre Terre da parte del Touring Club Italiano. Sabato sarà una giornata dedicata alla donna con il tema “Le donne nell’Adriatico Orientale”. Nel corso del pomeriggio l’evento principale sarà la presenza della chef di origine polesana Lidia Matticchio Bastianich che presenterà il suo libro “Il mio sogno americano”. La giornata tutta al femminile spazierà poi sull’”Arte dell’Adriatico Orientale a Roma e nel Lazio” di Donatella Schürzel e “Voci di donne nella letteratura del Confine Orientale” di Cristina Benussi. Domenica, nell’ambito del tema “Dalle memorie alla storia” verrà proposto al pubblico il reportage da Goli Otok di Matteo Carnieletto e l’aggiornamento sul tema foibe slovene con il giornalista del Tg2 Andrea Romoli. Al mattino, invece, spazio alle interessanti storie degli insediamenti degli Esuli nelle varie parti d’Italia.

Sempre presente il cinema

In ognuna delle quattro serate, infine, sarà presente la settima arte, ovvero il cinema. A cominciare da giovedì con la presentazione della Trilogia istriana nel cinema di Franco Giraldi; venerdì sera si parlerà del Bosco di San Marco di Montona e di Monsignor Santin con frammenti dei due documentari; sabato spazio al progetto su “Fertilia Istriana” mentre domenica sera la presentazione del progetto su Alida Valli chiuderà la quattro giorni della Bancarella.

Come partecipare

Anche la Bancarella 2021 si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie. Per questo motivo, a tutti gli ospiti che volessero parteciparvi, verrà richiesta l’esibizione del Green pass, o in alternativa il risultato negativo del tampone realizzato nelle 48 ore antecedenti. Inoltre, per evitare sovraffollamenti all’interno dello spazio dedicato, alcuni degli ospiti si collegheranno in teleconferenza. Tutti gli ambienti saranno sanificati, mentre i posti a sedere per gli eventi saranno contingentati: non più di 40 persone potranno assistere alle tavole rotonde e alle presentazioni. Anche in questa edizione de “La Bancarella” ci sarà la diretta streaming di tutti gli eventi. Per seguire la presentazione e i dibattiti da remoto sarà sufficiente collegarsi ai siti www.arcipelagoadriatico.it oppure www.anvgd.it