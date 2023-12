Raid nei parcheggi per rubare dalle auto: sgominata banda di ladri seriali

TRIESTE - Sono finiti in manette tre ladri seriali, di un'età compresa tra i 20 e 30 anni, nella mattinata del 5 dicembre. Numerosi i furti aggravati che i tre, due cittadini italiani e un kosovaro, hanno messo a segno sfondando i vetri delle auto nei parcheggi dei sentieri carsici e non solo. Il personale della squadra mobile della polizia e del commissariato di Muggia, lo scorso 5 dicembre, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip. Dopo diversi mesi di indagini sono state ricostruite le dinamiche dei singoli episodi e i soggetti sono stati ritenuti, a vario titolo, responsabili di numerosi furti aggravati commessi ai danni di ignari utenti della strada. Le vittime, dopo aver parcheggiato le loro autovetture, trovavano i veicoli danneggiati e rovistati. I ladri usavano arnesi artefatti con i quali infrangevano i vetri delle autovetture, sottraendo i beni di valore rinvenuti al loro interno. Tra questi anche tessere bancomat, poi utilizzate per effettuare prelievi di denaro contante agli sportelli bancomat di questa città.

Sono stati visionati dalla polizia numerosi filmati registrati da telecamere di videosorveglianza nonché analisi di tabulati telefonici, individuando e monitorando i numerosi veicoli, utilizzati dalla "banda" per mettere a segno i raid, assicurandosi di alternane l’uso per non essere rintracciati. Nelle indagini sono state usate intercettazioni ambientali, rilevatori di posizione e attività di osservazione, che hanno consentito di identificarne i responsabili e fornire al Pm Matteo Tripani i necessari elementi per ottenere dal Gip l’emissione di misure cautelari agli arresti domiciliari. All’esito delle perquisizioni eseguite a Trieste e in provincia di Udine, dove risiede un quarto complice sottoposto ad indagini, sono stati trovati e sequestrati oggetti di valore, tra i quali dei gioielli in oro, proventi di un furto in casa commesso in provincia di Udine.