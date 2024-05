Banda dei Rolex, la sentenza: oltre 35 anni di carcere, tutti i nomi dei condannati

TRIESTE - Condanne per oltre 35 anni di carcere complessivi a sette imputati della banda dei Rolex: è quanto deciso dal Gup Alessio Tassan nell’udienza di oggi, lunedì 13 maggio. E’ stata la 37enne residente a Trieste, Letizia Alaimo, a ricevere la pena più alta: 9 anni e 6 mesi per essere stata la “mente” dietro agli atti criminosi, eseguiti materialmente da altri. E' stata condannata per concorso in tentato omicidio, sei rapine di cui due con lesioni gravi, una tentata rapina e simulazione di reato. La donna, assistita dagli avvocati Antonio Santoro e Antonio Baici, ha chiesto il rito abbreviato, così come Agron Ndoci, 39enne albanese, che dovrà scontare 8 anni, e al termine della pena sarà espulso dall’Italia, nonché il 38enne italiano residente in svizzera Eugenio Spina (7 anni e 4 mesi).

Altri quattro imputati hanno invece chiesto il patteggiamento, tra questi il 20enne Bion Elshani (3 anni e 2 mesi), nato in Svizzera e difeso dall’avvocato Mauro Serpico. Hanno patteggiato anche il 23enne Klevis Lusha (3 anni e 2 mesi) e i due fratelli Marlin e David Kalaj (entrambi 2 anni e 4 mesi). Rimane latitante l’albanese Kristian Lumai, il presunto “capobanda” ed ex compagno della Alaimo, la 37 che lo aveva accusato di maltrattamenti e che, per questo, era stata sentita insieme al figlio nella scorsa udienza.

In merito ai risarcimenti, per tutti una provvisionale, con importo che sarà definito in un separato giudizio civile. Le richieste vanno da 5 a 50mila euro, più le spese legali dai 3mila euro ai 3.900. Le indagini sono state coordinate dal Pm Lucia Baldovin. Presenti in aula alcuni avvocati delle parti offese nelle cinque rapine (più due tentate), portate a termine dalla banda. Tra questi gli avvocati Gigliola Bridda e Maria Pia Maier.