La banda dei Rolex colpisce ancora: è la settima rapina in un anno

La "banda dei Rolex" colpisce per la settima volta nel giro di un anno e la seconda in meno di una settimana. E' successo ieri, mercoledì 5 ottobre, in via Colautti all'angolo con via De Amicis, nel rione di San Vito. Come riporta il Piccolo, una donna di bell'aspetto sui 35 anni (probabilmente di origini straniere), ha avvicinato un anziano triestino, abbracciandolo e accarezzandolo, poi l'ha scippato del suo Rolex ed è fuggita in un'auto parcheggiata nelle vicinanze, guidata da un complice. La stessa tecnica era stata usata nella rapina in via San Nicolò, lo scorso giugno.

Prima di questo episodio, l'ultimo "colpo" della banda risale allo scorso sabato, con un finto tamponamento in strada Costiera. Quando il malcapitato è sceso dall'auto per prestare aiuto è stato minacciato con una pistola (forse una scacciacani) da due persone con il volto coperto da un passamontagna.