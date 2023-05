Banda dei Rolex, le vittime: "Ci aspettiamo pene severe"

TRIESTE - "Un grazie di cuore alla Polizia di Stato. Ora, la nostra speranza è che anche la Magistratura porti a termine il suo dovere". E’ questo l’augurio delle vittime della banda del Rolex, Fabio Baldè e Fabio Galgaro, interpellate da TriestePrima a seguito della notizia dell’arresto di tre dei suoi membri.

"Mi sento sollevato", ha affermato l'imprenditore triestino Fabio Baldè rapinato, presso la sua villa in costiera, il 23 dicembre. "La polizia ha svolto un lavoro eccellente, per il quale non posso che esprimere la mia gratitudine. Dopo quello che è successo, la nostra vita è cambiata. Ora, spero di poter vivere di nuovo con più tranquillità e serenità”. “Auspico - aggiunge - che le condanne rispecchino la gravità degli atti commessi da questi individui. Oltre ai danni personali, non posso dimenticare che hanno anche sparato ad una persona. Sono atti inaccettabili. Mi aspetto condanne esemplari e giuste".

"Sapevo che prima o poi li avrebbero presi - commenta Fabio Galgaro, l’imprenditore triestino che lo scorso 16 gennaio era stato aggredito e rapinato a pochi passi dalla sua villa di Rupinpiccolo - . Desidero ringraziare la Polizia di Stato per quello che ha fatto, nonostante le difficoltà che hanno ogni giorno. La nostra città è di nuovo un luogo più sicuro e tranquillo e questo mi rende estremamente felice". "Il mio desiderio più grande, adesso, è che anche la Magistratura faccia il suo dovere ed infligga pene severe, perchè c’è stato un tentato omicidio, il mio. Mi hanno sparato e non è una cosa da poco. Hanno causato sofferenza a molte persone, sia fisicamente che psicologicamente, ma io sono colui a cui hanno sparato. Fortunatamente sono qui a raccontarlo, ma me la sono vista brutta”. La terza vittima, il gestore dello storico caffè Walter di via San Nicolò, Simone Rossi, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.