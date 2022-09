Baby gang di San Giacomo colpisce ancora: "Mia figlia picchiata e filmata col cellulare"

TRIESTE – Campo San Giacomo è una zona molto frequentata dai triestini, quasi a qualsiasi ora del giorno. Pensionati, lavoratori, genitori, ma anche gruppetti di giovani ragazzi che si danno appuntamento in piazza per passare qualche ora assieme fuori dalle mura domestiche. Tuttavia, da qualche tempo a questa parte, nel rione si registrano fatti di cronaca che destano una qualche preoccupazione e attirano le attenzioni delle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi una ragazzina di 11 anni sarebbe stata picchiata da una coetanea, mentre il gruppo di adolescenti di cui entrambe fanno parte, invece di dividerle, avrebbe preferito stare a guardare e registrare tutto con il telefono cellulare.

Si va verso la denuncia

Per questo motivo, dopo essere venuta a conoscenza del grave fatto, nei prossimi giorni la madre della adolescente picchiata avrebbe intenzione di sporgere denuncia. Una situazione aggravata anche da alcune testimonianze raccolte da TriestePrima secondo le quali la banda di ragazzini non sarebbe nuova a comportamenti simili. La scorsa settimana in via Montecchi una madre era stata pesantemente insultata, dopo un diverbio avuto luogo nel parco giochi, da alcuni giovanissimi facenti parte dello stesso gruppo protagonista in campo San Giacomo.

Il precedente

In quella occasione, dopo che la vittima aveva chiamato la polizia, il gruppo di ragazzini si era dileguato. La banda (composta da ragazzi tra i 10 e i 16 anni) era svanita nel nulla ma la giovane donna insultata ha sporto denuncia presso la Polizia Locale. La vicenda della ragazzina picchiata e filmata, una volta confermata attraverso la possibile denuncia della madre, mette in scena tanto un inquietante modus operandi da parte del cosiddetto branco, quanto l’ennesimo e grave fatto di cronaca in città.