Dalla Fondazione CRTrieste 500 mila euro per contrastare la povertà e la fragilità sociale

TRIESTE - La Fondazione CRTrieste prosegue il suo impegno per contrastare la povertà e la fragilità sociale nel territorio. Per l'edizione 2023, la Fondazione ha deciso di lanciare due bandi distinti per rafforzare la propria azione a favore di coloro che vivono in condizioni di vulnerabilità e precarietà.

I due bandi

Il Bando contrasto alla povertà, prevede la realizzazione di interventi e misure che rispondono agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nn. 1 e 2 dell'Agenda 2030, destinati a enti del terzo settore che operano nel territorio dell'originaria provincia di Trieste. Il Bando contrasto alla fragilità sociale, invece, è diretto alla realizzazione di interventi e misure che mirano a contrastare le fragilità sociali e il disagio giovanile, a proteggere l'infanzia, e a fornire cura e assistenza agli anziani e ai disabili, oltre a promuovere l'inclusione socio lavorativa e l'integrazione degli immigrati, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nn. 3, 4, 5, 8 e 10 dell'Agenda 2030. Anch'esso è destinato a enti del terzo settore che operano nel territorio dell'originaria provincia di Trieste.

Chi può partecipare ai bandi

Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a 500 mila euro, di cui 350 mila euro sono destinati al contrasto alla povertà, mentre 150 mila euro sono rivolti al contrasto alla fragilità sociale. Possono partecipare ai bandi gli enti del terzo settore operanti nel territorio dell’originaria provincia di Trieste - organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, iscritti nei registri previsti dalla vigente normativa di settore - che intendono realizzare interventi da avviare successivamente alla comunicazione dell’esito del bando e la cui conclusione avvenga entro il 31.12.2024.

Come candidarsi

Gli interessati si potranno candidare a una sola richiesta per ciascuna tipologia di bando: la domanda deve essere redatta sull’apposito modello reperibile al sito www.fondazionecrtrieste.it nella sezione bandi. Va corredata di tutti i documenti richiesti e controfirmata dal legale rappresentante del soggetto proponente; può essere consegnata a mano, a mezzo posta ordinaria o via posta elettronica certificata all’indirizzo info@cert.fondazionecrtrieste.it entro le ore 12.00 di giovedì 31 agosto 2023. L’esito della selezione sarà comunicato sia tramite il sito web della Fondazione stessa sia in forma scritta a ciascuno dei richiedenti.