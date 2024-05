Bandiere Blu 2024: riconfermate Grado e Lignano

Grado e Lignano hanno ricevuto la bandiera blu anche per l'anno 2024. Ad assegnare il riconoscimento è la Foundation for Environmental Education (Fee). Tra i 32 criteri da rispettare per ottenerle ci sono: l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti; l’accessibilità; la sicurezza dei bagnanti; la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l’educazione ambientale; la valorizzazione delle aree naturalistiche; le iniziative promosse dalle Amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo. Per Grado è la 36esima volta che riceve questo premio e per Lignano è la 35esima volta.

Gli approdi premiati

Gli approdi premiati sono 13 in regione: la Lega navale di Trieste, porto San Vito e darsena San Marco a Grado, Marina Monfalcone, Friuli Marina Uno, Marina Punta Verde, Punta Faro e Darsena Porto Vecchio a Lignano, Marina Punta Gabbiani, Darsena e Marina Capo Nord ad Aprilia Marittima, Cantieri Marina San Giorgio e Marina Sant’Andrea a San Giorgio di Nogaro.