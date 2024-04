Bandiere verdi in via San Michele, comitato di cittadini chiede il senso unico di marcia

TRIESTE - Apparse delle bandiere verdi lungo via San Michele. Sono state appese alle finestre delle case dai soci del Comitato cittadino per la sicurezza e la vivibilità delle vie San Michele e Felice Venezian "Qualità della via" che nel 2020 aveva gioito perché il Pums (acronimo di Progetto urbano per la mobilità sostenibile) aveva indicato che tutta via San Michele sarebbe diventata a senso unico a scendere. A distanza di quattro anni, invece, l'arteria continua ad essere percorsa nei due sensi di marcia. Lo scorso venerdì, presso il bar libreria Knulp, c'è stato un incontro organizzato dal comitato, che ha rappresentato l'occasione per ribadire le richieste, come chiarito dal vicepresidente dello stesso, Matteo Bartoli: "In questi anni nulla è cambiato. Il senso unico doveva partire entro Pasqua invece non solo non è partito ma i lavori di rifacimento del manto dei marciapiedi sono stati fatti senza intervenire sulla larghezza degli stessi. Noi chiediamo che venga modificata la viabilità della via San Michele, introducendo il senso unico di percorrenza in discesa e che questo venga fatto in tempi rapidi e certi. Vogliamo che, insieme al senso unico, si prendano tutte le contromisure per moderare la velocità di percorrenza dei veicoli e aumentare la sicurezza dei pedoni, ovvero: l'allargamento dei marciapiedi, la segnalazione verticale degli attraversamenti pedonali, l'introduzione del limite di velocità a 30 Km/h. Infine chiediamo che venga aperto un confronto con la cittadinanza sulle necessarie decisioni che questa modifica comporta: in primis sul percorso "circolare" della linea 24 e la sua frequenza di passaggio, l'introduzione di parcheggi o spazi di sosta". Per ribadire "pubblicamente" i quattro punti di cui sopra sono state distribuite tante bandiere verdi che tutti i residenti iscritti al comitato hanno esposto in questi giorni alle finestre. "Vogliamo che rappresentino un promemoria per questa amministrazione comunale. La cittadinanza attende e pretende risposte" la chiosa di Bartoli.