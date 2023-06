Fotovoltaico, il bando Fvg sfiora i 62 milioni di euro

Supera le aspettative il totale delle richieste per il bando per l’installazione di impianti fotovoltaici destinato alle imprese del Friuli Venezia Giulia. Alla chiusura del bando prevista per ieri, 16 giugno, alle ore 16, sono state registrate mille domande e la cifra raggiunta è di quasi 62 milioni di euro. Quasi sette milioni di euro di richieste in più rispetto a quanto inizialmente era stato previsto dalla giunta regionale. La cifra mancante verrà inserita in assestamento di bilancio. Privati, parrocchie, chiese e, in generale, luoghi di culto possono ancora presentare domanda di contributo.

Il bando

Si tratta di un bando che inaugura la fase di attuazione del Programma regionale Fesr Fvg 2021-2027 e prevede finanziamenti a fondo perduto per l'utilizzo delle energie rinnovabili nelle piccole e medie imprese (Pmi) regionali; può contare su una dotazione finanziaria proveniente per 24 milioni da fondi del Programma Fesr, cui si aggiungono 31 milioni di risorse stanziate a valere sul bilancio regionale, per complessivi 55 milioni di euro. Di questi, 5 milioni sono riservati al finanziamento degli impianti più piccoli, ovvero di quelli fotovoltaici con potenza nominale inferiore a 12 kWp o impianti di solare termico. Il limite minimo di spesa previsto dal bando è di 25 mila euro, mentre il contributo massimo concedibile è di 250 mila euro. Alle piccole imprese potrà essere riconosciuto il 50 per cento della spesa ammissibile, alle medie imprese il 40 per cento.