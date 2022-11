Inaugurata la mostra su Banksy, si punta a superare le 55 mila presenze

TRIESTE - Per certi versi può sembrare paradossale, ma quando l'arte anti sistema raggiunge grandi fette dell'opinione pubblica, allora il messaggio veicolato è talmente forte da tradursi in un linguaggio espressivo decisamente mainstream. E' stata inaugurata questa mattina a Trieste la mostra dal titolo "Banksy, the Great Communicator", rassegna espositiva organizzata da Madeinart (con il supporto fondamentale della Regione Friuli Venezia Giulia, di PromoTurismo Fvg, oltre all'intervento del Comune), in programma al Salone degli Incanti da domani 25 novembre al 10 aprile 2023.

La comunicazione della mostra

E' proprio l'aspetto comunicativo del messaggio che l'arte è in grado di diffondere, il focus della mostra curata da Gianni Mercurio. "I messaggi lanciati da Bansky con le proprie opere sono provocatori e a volte controversi ma fanno sicuramente riflettere e questa è la forza dell'arte. Si tratta di un artista fortemente comunicativo; un messaggio schietto e diretto risulta facilmente comprensibile anche da chi non è un esperto di arte" queste le parole del governatore regionale Massimiliano Fedriga, presente al vernissage assieme al sindaco Roberto Dipiazza, l'assessore regionale Sergio Emidio Bini e l'assessore comunale alla Cultura, Giorgio Rossi. Secondo i calcoli fatti dagli organizzatori, per "rientrare" dell'investimento servono almeno 55 mila visitatori.

I dettagli: come fare, orari e prezzi

Al fine di incentivare l'afflusso turistico, prenotando almeno due notti in uno degli hotel aderenti all'iniziativa sarà possibile ricevere in omaggio la FVG Card. Quest'ultima, oltre a consentire l'accesso gratis o a tariffe agevolate a numerose attrazioni di Trieste, include il biglietto gratuito per visitare l'esposizione dedicata a Banksy. La mostra è visitabile dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 20, venerdì e domenica dalle 9 alle 21 e sabato dalle 9 alle 22. Biglietto d'ingresso intero 14 euro, 11 euro per il ridotto e 7 euro per i ragazzi e ragazze tra 6 e 17 anni.