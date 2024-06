Paura a Banne: donna si sveglia con un ladro in casa nella notte

TRIESTE - Irruzione notturna con furto in una villetta di Banne: una donna triestina di 34 anni si è svegliata in piena notte e ha trovato uno sconosciuto con il volto coperto nella sua camera da letto. Come riporta Il Piccolo, è successo nella notte tra il 30 e il 31 maggio intorno alle tre e mezza. L’uomo sarebbe entrato dalla porta d’ingresso, che non era chiusa a chiave, e ha rubato 140 euro dal portafoglio del fidanzato della donna, che quella sera si era addormentato sul divano. Il ladro è fuggito dopo aver sentito le urla della 34enne, comprensibilmente terrorizzata. Stando alla sua descrizione, il malintenzionato sarebbe un uomo di media statura, magro e con la carnagione scura. Indossava una mascherina chirurgica, un berretto con visiera e una felpa con cappuccio. Indaga la polizia di Stato.

