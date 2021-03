Ancora sanzioni per il bar "Al Foro": serranda giù per tre giorni

Il bar "Al Foro" di via Coroneo resterà chiuso per tre giorni. Questa la sanzione comminata da alcune pattuglie della Polizia intervenute intorno alle 18 di oggi, 31 marzo, per la presenza di alcuni avventori nel locale. Il bar del titolare Fabio Martini era stato già chiuso ben due volte: a metà marzo per cinque giorni e a gennaio per un intero mese.