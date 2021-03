Chiuso il bar "Al Foro": serranda giù per cinque giorni

Disposta la sospensione per cinque giorni dell’attività del bar

Chiude ancora il bar "Al Foro", questa volta per cinque giorni. Lo ha riportato Il Piccolo. Si tratta della sanzione commiata dalla Questura dopo che sabato 13 marzo, a seguito di una segnalazione, le pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato sono intervenute nel locale per il mancato rispetto delle disposizioni anti Covid. Il bar di Fabio Martini, il titolare, era stato già chiuso a gennaio, quando il Prefetto, con un'ordinanza, aveva disposto la chiusura per trenta giorni.