Ennesima sanzione, altri tre giorni di chiusura: il titolare di bar al Foro non molla

Ormai la protesta ha assunto le sembianze di un vero e proprio muro contro muro. Dopo le quattro sanzioni e la contravvenzione relativa all'inosservanza del provvedimento dell'autorità in merito alla chiusura per cinque giorni, nella giornata di oggi 22 gennaio il titolare di bar Al Foro a Trieste ha ricevuto un'altra sanzione e un'ulteriore chiusura per tre giorni. Fabio Martini va avanti nella sua iniziativa di disobbedienza (anche se l'affermazione non piace allo stesso gestore del locale ndr) anche il giorno seguente il collegamento de La Vita in diretta, intervista troncata dopo soli tre minuti dal conduttore Alberto Matano a causa del rifiuto di Martini di indossare la mascherina.

La battaglia contro la chiusura

Una vera e propria battaglia quella che sta conducendo il titolare, nonostante la raffica di sanzioni e i continui provvedimenti notificati da parte delle forze dell'ordine. Sembra che la situazione venutasi a crerare in foro Ulpiano, a due passi dal tribunale giuliano, vada avanti a colpi di sanzioni che contestano il mancato rispetto delle normative anti CoViD. Ed è proprio dalle stanze dei giudici che potrebbe partire qualche pesante provvedimento. Oltre alla contravvenzione già menzionata e al rischio della revoca della licenza, dal tribunale potrebbe arrivare qualche decisione dal carattere definitivo. Il condizionale è d'obbligo ma il titolare, anche in virtù della solidarietà di gruppi social aderenti a #IoApro, non sembra essere intenzionato ad interrompere la sua battaglia.

[continua]