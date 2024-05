Violenta lite in un bar di via Settefontane, avventore in pronto soccorso

TRIESTE - Ennesimo episodio movimentato nella zona di via Settefontane. Nella tarda serata di ieri 8 maggio due persone di origini balcaniche sono venute alle mani all'interno del bar Angela a causa di un litigio le cui cause sono al vaglio delle forze dell'ordine. Ad avere la peggio uno dei due soggetti coinvolti, trasportato non in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 per prestare soccorso al malcapitato. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, alcune persone degli appartamenti dell'edificio dove si trova il bar sono scesi in strada. Diverse le versioni in merito a questo passaggio: una vorrebbe che le persone siano scese in strada perché esasperate della situazione che si verrebbe molto spesso a creare (con schiamazzi continui), dall'altra invece si sostiene come gli stessi inquilini del palazzo siano scesi per soccorrere l'aggredito.

Al di là delle singole ricostruzioni, la zona non è nuova a "far west" in salsa nostrana. Negli ultimi giorni piazza Perugino è sorvegliata dalle forze dell'ordine (è stato messo in campo anche l'esercito per controllare) a causa di alcuni episodi violenti avvenuti a Trieste di recente, mentre nel febbraio del 2023 il questore Pietro ostuni aveva ordinato la chiusura del bar Queen, sempre in via Settefontane e poco distante dal bar Angela, per 12 giorni. In quell'occasione un avventore di nazionalità serba era stato aggredito con violenza da un altro cliente a cui presto si erano uniti altri clienti del bar, tutti di origine straniera. La vittima dell'aggressione, che si trovava ad una festa di compleanno, era stato buttato a terra e colpito ripetutamente con calci e pugni.