Brindisi dentro al bar Josephine interrotto dalla polizia: otto sanzionati

Sette avventori e il gestore del bar buffet Josephine in via Ponziana a San Giacomo sono stati sanzionati da personale della Polizia di Stato perché si trovavano all'interno dell'esercizio commerciale e stavano consumando in palese violazione delle norme antipandemiche. L'episodio, solo l'ultimo di una lunga lista di sanzioni effettuate dalle forze dell'ordine del capoluogo giuliano, è avvenuto dopo le 21. Inoltre, durante la giornata di ieri un cittadino di origine straniera è stato fermato ed identificato dalla Squadra Volante in piazzale De Gasperi. Oltre alla contestazione per la violazione delle normative anti CoViD-19, l'uomo è stato denunciato per la sua posizione irregolare di soggiorno in Italia.