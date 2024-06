Raffica di liti tra ladri e spacciatori, chiuso di nuovo il bar Queen

TRIESTE - Un ritrovo abituale di persone già segnalate alla polizia, dove spesso si verificavano violente liti tra ubriachi, che richiedevano l’intervento delle forze dell’ordine. Per questi motivi il questore Pietro Ostuni ha disposto ancora una volta, dopo gli episodi analoghi dell’anno scorso, la chiusura per 30 giorni del bar “Queen” in via Settefontane 13, per motivi di pubblica sicurezza. La questura aveva infatti già sospeso l’attività nel febbraio del 2023 per gli stessi motivi. Diversi abituali frequentatori, come accennato, avevano a loro carico segnalazioni di polizia e precedenti penali per varie tipologie di reati, in particolare contro il patrimonio e concernenti l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Esasperati molti residenti nella zona, che lamentano schiamazzi notturni e sporcizia abbandonata sul marciapiede la mattina dopo. In tutta la via, inoltre, si notano danneggiamenti alle vetrine di alcuni pubblici esercizi.