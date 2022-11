I Nas trovano lavoro nero e scarsa igiene, stangata da 12 mila euro per due bar

TRIESTE - Denuncia e sanzioni per oltre diecimila euro ai danni dei titolari di due bar della zona di viale D'Annunzio. I carabinieri del Comando provinciale di Trieste assieme ai Nas di Udine hanno organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio e, grazie anche all'ausilio del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro, hanno rilevato numerose irregolarità. Nel primo caso il titolare non aveva svolto i previsti corsi di formazione per addetto antincendio e primo soccorso, non aveva provveduto alla revisione degli estintori e, in ultimo, perché si era dotato di un impianto di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione. Tra le sanzioni previste per le queste irregolarità (774 euro) e la mancata tracciabilità di prodotti alimentari e per le carenti condizioni igienico-sanitarie della cucina (3.500 euro), il titolare dovrà pagare 4.274 euro.

Anche il titolare del secondo bar è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per la mancata revisione degli estintori, e per aver utilizzato, senza la prevista autorizzazione, un impianto di telecamere di sorveglianza interna. Oltre ai 774 euro previsti, il titolare faceva lavorare in nero un dipendente, azione per la quale dovrà pagare una sanzione di 7.100 euro. In ultimo, a causa delle carenti condizioni igienico sanitarie del locale, il titolare si è visto sospendere l'attività. Ora la palla passa al Comune di Trieste. In questo locale, scrivono i militari dell'Arma, "sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare ulteriori mancanze".