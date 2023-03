Far west in bar Stella, pugno duro del questore: area off limits per quattro georgiani

TRIESTE - Avevano fatto volare tavolini e sedie, in una violenta rissa culminata con l'arrivo delle Volanti e con la chiusura per sei giorni del locale. Il caso di cronaca avvenuto nei giorni scorsi e che aveva coinvolto il bar Stella (a due passi da piazza Unità), ha portato ad ulteriori conseguenze, questa volta per i protagonisti del movimentato episodio. Il questore di Trieste Pietro Ostuni ha infatti emesso quattro daspo urbani nei confronti di altrettanti cittadini di nazionalità georgiana. La misura, di fatto, impedisce per sei mesi l'accesso e lo stazionamento "nei pressi dei locali che somministrano bevande e alimenti insistenti all'interno del perimetro circostante al teatro dei fatti". Considerato l'allarme sociale generato dalla gravità dei fatti, l'obiettivo del provvedimento è quello di "evitare che dal reiterarsi di analoghe condotte da parte degli autori - scrive la questura - possa derivare un pericolo anche per la sicurezza pubblica".