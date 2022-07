"Barattolo di segatura e benzina", la fake news scatena il panico

Sta facendo il giro del web, proprio in queste ore, la foto di un barattolo di vetro che dovrebbe contenere segatura e benzina, rinvenuto nella zona di Temnice, uno dei tre villaggi fatti evacuare nella giornata di ieri a causa dell'incendio. Come riportato dal media sloveno Regional, il caso è stato preso in carico dalla Squadra mobile di Nova Gorica, che ha finalmente chiarito la questione.

Dopo le opportune verifiche, si è scoperto che il barattolo in questione conteneva solo della frutta secca tagliata a fette, senza alcun liquido infiammabile. Come spiegato dal Dipartimento di Polizia di Nova Gorica, è stato anche effettuato un test di infiammabilità, da cui è emerso che i pezzi di frutta secca non bruciano.