Barbiere triestino d'adozione trionfa in Turchia al festival europeo

TRIESTE - Il barbiere Emanuele Mellone, conosciuto a Trieste come fondatore dell'Antica barberia napoletana, trionfa all’Euro Festival Cmc & Eurocup, campionato internazionale della coiffure e dell'estetica che si tiene ad Antalaya, in Turchia. Napoletano d'origine e triestino d’adozione, Emanuele ha ottenuto il primo posto nella categoria Razor Low Fade tra partecipanti da Polonia, Romania, Kosovo, Turchia, Kazakistan, Egitto, Scozia, Olanda, Italia, Bulgaria.

Emanuele Mellone, già noto nell’ambiente per le sue vittorie in campionati internazionali, è nato a Pozzuoli, figlio d’arte di una famiglia di barbieri, ha iniziato la sua carriera nel salone della mamma, a Trieste, con una poltrona usata. L’ambizione però lo ha spinto a girare per tutta Italia e a formarsi nelle migliori barberie nazionali per poter finalmente poi tornare nella sua città e aprire l’Antica Barberia Napoletana. Ad oggi è uno dei pochi barbieri italiani a conoscere ben 10 tecniche di taglio, alcune create e perfezionate da lui. L’Euro Festival C.M.C. & è stato organizzato da CAT Turchia, in collaborazione con la C.M.C. La squadra italiana era supportata da CAT Italia. A sostenere Emanuele Mellone nella sua esperienza anche il Main Sponsor Edil Impianti e il supporter Pizzeria Mancini.