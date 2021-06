Barcola, Barbo: "Scalette discesa a mare fuori uso, la Giunta intervenga"

“Le scalette per la discesa a mare dei bagnanti presso la Pineta di Barcola rimangono fuori uso, recintate e attendono ancora di essere ripristinate, nonostante annunci e dichiarazioni della Giunta comunale ai media. In più, vengono segnalate situazioni problematiche riguardo altre scalette posizionate in diversi punti del lungomare di Barcola, ad esempio quella di fronte alla 'Marinella' nonché criticità sui marciapiedi e sui servizi igienici”. E' la denuncia del consigliere comunale Giovanni Barbo (Pd), dopo che nei giorni scorsi, in seguito a incidenti e segnalazioni, sono state recintate due delle scalette di accesso al mare presso la Pineta di Barcola a Trieste. “Vorremmo sapere quando è previsto che saranno riparate le due scalette presso la pineta e – chiede Barbo – se sono previsti a stretto giro interventi di manutenzione sul lungomare di Barcola. Perché le condizioni per una balneazione sicura e una dotazione di attrezzature decorose sono il minimo richiesto – aggiunge il consigliere dem - se si vuole offrire a triestini e turisti il comfort necessario a farli rimanere con piacere o a farli tornare”.