Barca in avaria bloccata in zona Costa dei Barbari: interviene la Capitaneria

Dopo aver soccorso una turista colta da un malore, la Capitaneria di Porto torna in azione per un secondo intervento nella zona di Costa dei Barbari. E' infatti in corso l'assistenza, da parte della motovedetta CP 277, ad un'imbarcazione da diporto a vela di 19 metri con cinque persone a bordo, bloccate da un'avaria all'impianto elettrico. Uno dei diportisti è stato accompagnato a Monfalcone da un gommone della Guardia Costiera, per organizzare la riparazione dell'avaria o il necessario recupero dell'imbarcazione con un'unità idonea al rimorchio della stessa