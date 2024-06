Barca a vela disalberata, soccorse tre persone

MONFALCONE - In zona punta Sdobba una barca a vela di 9 metri, battente bandiera slovena e con tre persone a bordo, ha disalberato. Non erano presenti minori e tutti i passeggeri erano dotati di giubbotti di salvataggio. E' intervenuta la motovedetta della guardia costiera CP881 e in via precauzionale è stato dirottato anche un rimorchiatore, il Med Silver, che stava facendo delle prove in mare in una zona vicina. Arrivata la motovedetta le tre persone sono state imbarcate e trasportate in sicurezza in porto a Monfalcone.

