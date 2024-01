Velista sloveno in secca, soccorsi sul posto

DUINO AURISINA - Maxi spiegamento di forze nel pomeriggio di oggi 11 gennaio al largo del Villaggio del Pescatore, dove un velista sloveno 46 enne sulla cinquantina ha visto la propria imbarcazione incagliarsi sul fondale. Dopo la chiamata al 112 che segnalava una persona in difficoltà a bordo di una barca a vela, sul posto sono giunti i sanitari del 118 (con automedica da Opicina e ambulanza arrivata dall'Isontino), i vigili del fuoco e la capitaneria di porto. Secondo quanto si apprende, l'uomo - che ha rifiutato il trasporto in ospedale - sarebbe stato in evidente stato di alterazione alcolica quando, per cause in corso di accertamento da parte dei militari della capitaneria, avrebbe perso il controllo dell'imbarcazione, finendo in una secca. I soccorsi sono quindi arrivati a raggiungere l'imbarcazione. La posizione del velista ed eventuali violazioni sono ora al vaglio della guardia costiera.