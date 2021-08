Barca ormeggiata sta per affondare a Sistiana: intervengono i Vigili del fuoco

L’imbarcazione di 12 metri è stata messa in sicurezza con l’aiuto di una pompa idrovora

Il personale nautico del Porto vecchio e Il Nucleo soccorso subacqueo acquatico dei Vigili del fuoco di Trieste, sono intervenuti alle 13.30 di oggi 31 agosto 2021, in seguito alla richiesta pervenuta alla Sala operativa di Via d’Alviano di un eventuale affondamento di un cabinato di 12 metri ormeggiato sul porticciolo di Porto piccolo Sistiana che aveva incominciato ad imbarcare acqua.

I soccorritori, giunti sul posto, hanno provveduto allo svuotamento del natante con una pompa idrovora e alla sua messa in sicurezza. Sul posto la Capitaneria di porto di Trieste.