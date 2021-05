Cima nelle eliche: i sommozzatori dei Vigili del Fuoco liberano la barca

Alle ore 18.30 circa del 07 maggio 2021, la squadra del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico della Direzione Regionale Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia è intervenuta presso la banchina del molo settimo del Porto Nuovo di Trieste per il soccorso ad un’imbarcazione. Giunti sul posto i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno trovato una pilotina che non era in grado di governare a causa di una cima d’ormeggio impigliata nelle eliche, gli operatori subacquei sono quindi entrati in acqua e hanno provveduto a liberare le eliche dell’imbarcazione che ha potuto riprendere il largo.