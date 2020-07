Maltempo: soccorsa in mare un’imbarcazione con sette persone

Alle prime luci di quest'oggi, 24 luglio, il personale sommozzatore del nucleo di soccorso subacqueo acquatico di Trieste è intervenuto presso gli ormeggi esterni della Marina San Giusto per soccorrere 7 persone a bordo di un'imbarcazione messa in pericolo a causa delle avverse condizioni meteo marine. I soccorritori dei vigili del fuoco, giunti sia via terra che per mare con un'unità antincendio dal distaccamento di Porto Vecchio, hanno posto in salvo l'equipaggio e messo in sicurezza l'imbarcazione. Sul posto anche la Capitaneria di Porto di Trieste.

