Piccola barca lotta contro la Bora: soccorsi due diportisti

TRIESTE - Soccorsi due diportisti al largo di Miramare nella giornata di ieri: erano a bordo di una piccola barca in vetroresina e non riuscivano a rientrare a causa della Bora. E' successo nel primo pomeriggio e la guardia Costiera è dovuta intervenire. Inizialmente, non sembrava esserci alcun pericolo per l’incolumità dei diportisti, e sono stati contattati gli ormeggiatori per recuperare e fornire assistenza all’ormeggio. Successivamente, considerato che non si riusciva a trovare il natante, è intervenuta la motovedetta CP881 con gli ormeggiatori, che hanno proseguito le attività di ricerca riuscendo a trovare i due diportisti poco prima del tramonto, a circa 2,5 miglia a largo di Miramare, in stato visibilmente confusionale e in ipotermia.

I due sono stati trasportati sulla motovedetta e ricondotti in Capitaneria di Portoper effettuare ulteriori accertamenti mentre il natante veniva trasportato dagli ormeggiatori in sicurezza al suo attracco. La capitaneria raccomanda di "consultare i bollettini meteo, gli avvisi ai naviganti e le ordinanze relative alle zone di mare di proprio interesse, nonché di adottare ogni azione utile al fine di tutelare la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione".