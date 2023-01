Soccorsa in acqua a Barcola in gravi condizioni, la cinquantenne non ce l'ha fatta

TRIESTE - E' morta la cinquantenne che negli scorsi giorni era stata soccorsa nelle acque di Barcola. La donna era stata intravista da un passante, un portuale triestino sulla quarantina, che si era tuffato in acqua per riportarla a riva e tentare di salvarla. Subito dopo erano arrivati sul posto i sanitari del 118 che avevano prestato i primi soccorsi. Poi la corsa in ospedale, in condizioni apparse fin da subito critiche. Ieri la morte presso l'ospedale di Cattinara. Non si esclude che la donna si trovasse in acqua in ragione di un gesto estremo.

A Trieste esiste il servizio dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina "Amalia Telefono Speciale", progetto lanciato per la prima volta nel 1997 ed oggi gestito da Televita. In caso di necessità, si possono chiamare i numeri 800.544.544 e 800.510.510.