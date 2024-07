Far west a Barcola: si scaglia contro un passante, poi aggredisce il 118

TRIESTE - Alla fine si è resa necessaria la sedazione per il ventinovenne di nazionalità italiana che nella tarda serata di ieri 16 luglio a Barcola ha seminato il panico, aggredendo prima un passante e poi i sanitari del 118, chiamati sul posto dopo la segnalazione giunta al numero unico per le emergenze. Il giovane, noto alle forze dell'ordine, si è scagliato contro una persona, facendo scattare l'allarme. Il 118 è quindi arrivato nei pressi della pineta del lungomare triestino, tentando fin da subito la mediazione, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Mediazione che però non è andata a buon fine, tanto che il ventinovenne ha deciso di aggredire fisicamente i sanitari. Subito dopo sono giunti a sirene spiegate tre equipaggi della Squadra volante della questura di Trieste che hanno fermato il giovane. Una volta neutralizzato, il ventinovenne è stato sedato e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara.