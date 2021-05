"Lavori al via nelle prossime settimane", Elisa Lodi sul porfido del lungomare di Barcola

"In merito alla segnalazione della vostra lettrice sottolineo che l'attenzione mia, della Giunta e degli uffici alla manutenzione stradale ordinaria e straordinaria è sempre alta, come dimostrano i Pto sempre puntuali e ambiziosi. Per quanto riguarda Barcola nello specifico abbiamo stanziato un lotto da 300 mila euro per la sistemazione di cubetti sul lungomare, le conche degli alberi e parte dei Topolini sul mare dove la pavimentazione è dissestata. I lavori partiranno nelle prossime settimane affinché triestini e turisti possano usufruire del litorale appieno". Lo ha affermato l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Elisa Lodi rispondendo così alla critica pervenuta attraverso una segnalazione inviata a TriestePrima da una lettrice sullo stato della pavimentazione del lungomare di Barcola.