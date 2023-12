Risposte aperte e camper nei rioni: il questionario del Comune per Barcola

TRIESTE - C'era anche la Regione, rappresentata dall'assessore all'Ambiente Fabio Scoccimarro, alla presentazione della piattaforma partecipativa ideata dal Comune di Trieste per raccogliere le idee e i pensieri dei triestini in merito alla progettazione della nuova Barcola. Sì, perché se ieri l'amministrazione regionale aveva veicolato il proprio sondaggio per ripensare il futuro del lungomare più amato dai triestini, oggi è stata la volta del Comune. A dire il vero, come si apprende, il lato ovest di piazza Unità aveva da tempo preparato il questionario (circa 160 le ipotesi di quesito iniziali, poi scese a 28) e la sua ufficializzazione attraverso la conferenza stampa di questa mattina era nell'aria da un po'.

"Un grande progetto di coinvolgimento della collettività"

Si parte da un dato che farà tirare un sospiro di sollievo ai tanti che ieri avevano criticato la possibilità, nel sondaggio realizzato da Insiel, di votare un numero illimitato di volte. Sono bastati alcuni passaggi tecnici per "bloccare", dopo la prima volta, ogni ulteriore tentativo di voto dallo stesso dispositivo. A dire il vero si può votare almeno due volte (da pc e da smartphone), ma dopo il primo voto da uno dei dispositivi ogni nuovo voto viene stoppato. Il Comune poi ha pensato al coinvolgimento dei rioni. Il camper girerà da sabato 2 fino a mercoledì 20 dicembre, così da permettere, anche ai meno digitalizzati, di dare il proprio contributo di idee per Barcola. "E' un grande progetto di coinvolgimento della collettività - ha spiegato Babuder - al fine di assumere informazioni, gradimenti e suggerimenti. Strumenti come questo sono fondamentali poiché saranno un utile strumento di programmazione anche per gli interventi di breve periodo".

Tempo fino al 7 gennaio, poi i risultati

I risultati verranno resi noti dopo la raccolta di tutto il materiale, che avverrà dopo il 7 gennaio, ultimo giorno utile per compilare il questionario nella sua forma online. La riqualificazione di Barcola - all'interno del progetto Co-Re che unisce le due amministrazioni pubbliche - vedrà ambiti di competenza diversi, ma una linea comune per quanto riguarda il bisogno, non più prorogabile anche a causa degli eventi climatici estremi, di rimodellare il lungomare. Ancora non si sa se i risultati delle due piattaforme saranno resi noti in uno stesso momento, ma da ambo i lati della piazza c'è grande curiosità nel leggere le informazioni. "Dalle prime risposte temevo le posizioni degli irriducibili, così non è stato invece" ha detto Scoccimarro. Secondo quanto si apprende sarebbero già circa un migliaio i form compilati. Andando nel dettaglio, i quesiti inseriti all'interno del questionario del Comune lasciano spazio ben 13 risposte aperte, segno che più precisi saranno i suggerimenti e più specifica sarà la sintesi a cui si giungerà.

"Perché?" [lascia un breve commento]

I consigli richiesti si concentrano soprattutto sulle motivazioni per cui l'intervistato sarebbe disposto, per raggiungere Barcola, ad utilizzare la bici anziché il consueto mezzo di trasporto, ma anche sulla valutazione delle strutture per persone diversamente abili attualmente presenti; tornano poi le già soprannominate "terrazze Babuder" (dal progetto che l'allora consigliere comunale aveva proposto per il complesso del bivio di Miramare, poi accantonato e non senza personale mal di pancia), una posizione aperta sui suggerimenti per migliorare le aree verde/giochi (che in pineta sono state praticamente distrutte dalle recenti mareggiate), ma anche la situazione legata alla presenza delle docce pubbliche.

Il calendario del camper

Spazio poi al materiale da utilizzare per ristrutturare la passeggiata in pineta, alla possibile eliminazione di alcuni parcheggi nel tratto park Bovedo-pineta per una eventuale nuova pista ciclabile e, infine, la domanda a risposta breve, ma libera: "Ci sono suggerimenti che indicheresti per il lungomare di Barcola?". Questo il calendario del camper del Comune: 2 dicembre, dalle 10 alle 12 presso la fontana di Barcola, il 4 dicembre dalle 15 alle 17 in largo don Bonifacio, il 12 dicembre dalle 10 alle 12 in piazza della Borsa, il 14 dicembre in campo San Giacomo dalle 10 alle 12, e ancora, in via Paganini angolo via San Lazzaro il 15 dicembre dalle 15 alle 18, a Roiano il 18 dicembre dalle 9:30 alle 11:30 e in piazza XXV aprile nel rione di Borgo San Sergio il 20 dicembre e sempre dalle 9:30 alle 11:30.