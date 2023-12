Non è una scuola per bimbi italiani, a Barcola rispunta il caso

TRIESTE - "Non vi è alcuna pregiudiziale da parte dell'amministrazione, è solo una questione tecnica". Dopo la richiesta di diversi nuclei famigliari residenti a Barcola per la reistituzione della sezione di lingua italiana nella scuola primaria rionale, l'assessore Maurizio De Blasio risponde così, ai microfoni di Telequattro. "Un inserimento in questo plesso richiederebbe dei lavori onerosi sia dal punto di vista economico, che sul fronte logistico. Bisognerebbe spostare le attuali classi e trovare per loro una sistemazione provvisoria e, una volta superati questi problemi, si dovrebbero sentire le valutazioni dell'istituto comprensivo e dell'ufficio scolastico regionale. Una soluzione è stata cercata, ma non è stata ancora trovata".

La contrapposizione

Secondo l'amministrazione, i ragionamenti andrebbero fatti "per cicli", e i numeri che le famiglie portano al tavolo (un primo "giro" di 19, un secondo di "altri 49) non sarebbero sufficienti. "Le valutazioni vanno fatte su cicli completi". E' dal 2000 che la sezione italiana della scuola di Barcola è chiusa. Sempre ai microfoni dell'emittente televisiva triestina, le mamme sostengono che "la richiesta troverebbe motivazione anche in quella integrazione che da sempre viene sbandierata. Sarebbe un buon esempio pratico". Le scuole più vicine sono a Gretta e a Roiano. "Noi riteniamo che i numeri ci siano. Non capiamo davvero perché non possiamo mandare i nostri bimbi a scuola come gli altri".