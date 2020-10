Il Coronavirus non ferma Barcolana, le barche saranno oltre 1400

È 1424 il numero ufficiale degli iscritti alla Barcolana 52: in corso ci sono ancora una serie di controlli organizzativi sulle liste degli equipaggi, ma questo risulta essere il dato ufficiale. “Siamo onorati - ha dichiarato il presidente della SVBG, Mitja Gialuz "di avere a questa speciale edizione della regata un numero così elevato di iscritti. Un numero che è collegato non solo alla effettiva partecipazione, ma alla volontà degli armatori di essere parte, anche solo nominalmente, di questo evento. Abbiamo tante testimonianze di persone che sanno di non poter raggiungere Trieste per regatare ma hanno voluto iscriversi comunque, ricevere i materiali della regata, per essere con noi”. Se per una parte della flotta si tratterà di una partecipazione simbolica, c’è chi già si allena - e da giorni - per la Barcolana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.