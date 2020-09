Un posto in prima fila a Trieste, la Rai regala la Barcolana ai suoi abbonati

Chi risulta abbonato alla Rai potrebbe avere la fortuna di partecipare alla 52esima edizione della Barcolana. Il servizio pubblico ha infatti messo in piedi l'operazione per portare a bordo dell'imbarcazione l'equipaggio di sei fedeli telespettatori "che non soffrano il mal di mare e con un minimo di esperienza velica". Per iscriversi all'iniziativa basta scrivere una mail a iniziativa.canone@rai.it entro il 30 settembre 2020, indicando le generalità complete di data di nascita, l’indirizzo ed un recapito telefonico.









