Barcolana: processati oltre 700 tamponi, un positivo

L'operazione tamponi sugli equipaggi che parteciperanno alla 52esima edizione della Barcolana continua e verso l'ora di pranzo di oggi 10 ottobre il numero dei test processati ha superato di poco quota 700. Tra questi è stato individuato un caso di positività al CoViD-19. La persona, un velista giunto a Trieste da fuori regione, è stato rimandato a casa. Sono questi i dati relativi all'ultimo aggiornamento in merito alla macchina organizzativa messa in piedi nella struttura in molo IV dalla Svbg assieme all'Azienda Sanitaria.

I tamponi tra ieri ed oggi

Nella giornata di ieri 9 ottobre lo screening aveva coinvolto 403 persone (su circa 800 test previsti) mentre per quanto riguarda oggi le prenotazioni inviate sono circa 600. Nella mattinata di oggi sono stati effettuati poco più di 300 test rapidi ed altrettanti sono attesi nel pomeriggio. Numeri che, nonostante possano sembrare buoni, fanno registrare un calo delle aspettative. Le previsioni meteo per domani 11 ottobre non sono confortanti e molti equipaggi sono stati scoraggiati dal partecipare proprio a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

Bora forte

La decisione finale, come affermato dalla Capitaneria di porto, spetterà al Comitato di regata. Il rischio che l'edizione 2020 della Barcolana venga annullata esiste anche se bisognerà comunque attendere domani mattina e le possibili variazioni metereologiche. Sarà proprio il vento di Bora a decidere le sorti della regata.