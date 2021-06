Barcolana 2021 nel segno dell'ottimismo: al via le iscrizioni senza il 'numero chiuso'

La Barcolana si prepara a “spiegare le vele” dopo la difficile edizione dell’anno scorso e con rinnovato ottimismo si riaprono le iscrizioni senza il limite del numero chiuso imposto nel 2020. La regata è prevista per il 10 ottobre e sarà preceduta da dieci giorni di eventi, di terra e di mare, che coinvolgeranno anche il Porto Vecchio e il suo Centro Congressi. “Nuove rotte” è il sottotitolo della 53esima edizione, che è stata oggi presentata alla sede della Società Velica Barcola e Grignano, all’aperto e senza mascherine come da nuove disposizioni governative, in un’aria densa di aspettative. Presenti il presidente della Svbg Mitja Gialuz, il sindaco Dipiazza e l'assessore regionale Sergio Bini.

“È stato difficile organizzare la Barcolana 2020 – ha dichiarato i Gialuz - e prendere la sofferta decisione di annullare la regata per maltempo, eppure ci sono state delle critiche da parte di qualcuno, secondo il quale avremmo dovuto rischiare. Invece era il momento di stare a casa per l’incolumità dei nostri regatanti, con i quali abbiamo stretto un legame ancora più forte, e questo ci ha reso pronti a nuove sfide. Ora siamo pronti a ripartire”. Simbolicamente, a tutti gli oltre 1400 iscritti dell’anno scorso che decideranno di partecipare quest’anno saranno regalate delle Polo in edizione limitata della Murphy&Nye (partner tecnico per l’abbigliamento, che ha curato anche la collezione Barcolana 2021), in modo che “chi c’è stato nel 2020 sarà sempre riconoscibile, e la sua passione sempre celebrata”, ha spiegato il presidente.

Ma non sarà l’unica novità di quest’anno: tra queste un nuovo ed eccezionale evento in mare, che verrà annunciato nei prossimi giorni, e a terra il Barcolana Sea Summit, un convegno internazionale dedicato alla salute del Mediterraneo in programma dal 6 al 9 ottobre. Come sempre non mancherà un ricco calendario di mostre ed eventi sia culturali che gastronomici. Negli eventi di terra, oltre all’inclusione del Porto Vecchio per gli eventi artistici e culturali, ci sarà una nuova e più spaziosa disposizione per gli stand sulle rive, mentre il fulcro del 'villaggio' sarà di nuovo in piazza Unità.

Confermato il percorso della regata e, in caso di annullamento per vento forte, è previsto un recupero della Coppa d’Autunno il giorno successivo, l’11 ottobre. Il presidente di Generali Gabriele Galateri di Genola ha rimarcato l’importanza di “ritornare in mare insieme, consapevoli della stagione che stiamo vivendo e di quanto l'impegno di ciascuno conti per il benessere e la sicurezza di tutta la comunità”, precisando che “Per Generali, la cui ambizione è essere Partner di Vita, è un impegno verso le proprie persone e le comunità in cui opera".

"Trieste sta ripartendo prima e meglio di tante altre città - sostiene il sindaco - e questo grazie al grande lavoro fatto che non ha avuto soste ed all’impegno di tutti i cittadini e categorie. La Barcolana 53, presentata oggi, è un ulteriore importante segnale di questo ritorno alla normalità".

"La nostra Regione sta vivendo un momento meraviglioso - ha sottolineato Bini -. I dati riguardanti l'occupazione e il Prodotto interno lordo sono incoraggianti. Risultati che però non sono figli del caso. Il Friuli Venezia Giulia sta diventando, infatti, una delle Regioni più virtuose d'Italia anche grazie a eventi di spessore internazionale come Barcolana".

Ha partecipato in remoto alla Conferenza Stampa anche Alex Bellini, esploratore e divulgatore, che si è collegato dalla sua zattera e sarà presente al Barcolana Sea Summit.