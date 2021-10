Bora e minime fino a 7 gradi, il meteo per il weekend di Barcolana

Nella giornata di domani 8 ottobre l'Osmer prevede al mattino cielo in prevalenza nuvoloso con deboli residue precipitazioni sulle zone orientali e Prealpi carniche, dal pomeriggio variabilità ed in serata ovunque sereno. In pianura e in quota soffierà vento da nord-est moderato; a Trieste Bora forte con possibili raffiche sui 100-110 km orari, meno forte il vento verso la fascia lagunare.

Sabato 9 ottobre

Cielo in genere sereno con maggiore nuvolosità al mattino sul Tarvisiano. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa con qualche raffica più forte al mattino.

Il meteo per Barcolana

La previsione è in parte incerta. Cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Sulla costa soffierà Bora da moderata a sostenuta. Piuttosto fresco al mattino.