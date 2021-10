Al traguardo solo i grandi, percorso accorciato e regata annullata per i "piccoli"

Prima l'accorciamento del campo regata con il traguardo fissato alla seconda boa, poi l'annullamento per tutte le imbarcazioni dalla classe 2 in giù. L'assoluta protagonista della 53esima edizione della Barcolana è stata la Bora. Ad esultare, davanti a Ewol Way of Life, è stato Furio Benussi a bordo di Arca Srg.Durante la regata sono stati numerosi gli interventi per soccorrere imbarcazioni in difficoltà. La decisione di annullare la regata per i "piccoli" è stata presa per questioni di sicurezza. Durante la giornata è infatti previsto un rinforzo significativo delle raffiche di Bora.