Barcolana 54, la vincitrice: "La vela non ha genere né età"

"Questa è il nostro più grande successo nei miei 15 anni di vela, è stato fantastico. C'è una splendida energia a Trieste, è molto più bella di quanto mi aspettassi, è uno dei migliori luoghi al mondo per la vela. Un enorme ringraziamento a chi ha organizzato tutto questo". Lo ha dichiarato Wendy Schmidt a margine della premiazione dopo la vittoria alla 54esima Coppa d'Autunno con Deep Blue, specificando che "la considero una vittoria importante per tutte le donne veliste e ne conosco molte, appassionate e talentuose. La vela non ha genere né età, tutti dovrebbero provarla. E' una passione che dura tutta la vita". Nel doppio ruolo di armatrice e timoniera, la donna d'affari e filantropa americana ha 67 anni ed è la moglie dell'ex CEO di Google Eric Schmidt. E' la presidente della Schmidt Family Foundation, che detiene oltre 1 miliardo di dollari in beni filantropici.

Così ha dichiarato Andrea Visintini, velista triestino parte del team di Deep Blue: "Non trovo le parole, sono commosso. Non era per niente scontato all'inizio perché sapevamo che Arca aveva qualche cavallo in più, abbiamo identificato un punto ottimale per la partenza, che ci ha permesso di arrivare con un angolo veloce con la vela che avevamo, in prossimità della boa, con gli avversari sottovento per poterli controllare. Purtroppo Arca ha avuto un problema con le vele, altrimenti credo che saremmo arrivati insieme alla prima boa. Sui lati successivi, sapendo della maggior velocità di Arca, abbiamo allargato i gomiti, ci siamo posizionati in modo da "rubare il vento", difendendo la nostra posizione".

Furio Benussi, timoniere di Arca SGR, seconda arrivata, che ha perso la vela nei primi minuti di regata per un guasto tecnico: – “Onore a Deep Blue, il vincitore di questa combattutissima Barcolana, complimenti alla sua grande armatrice Wendy Schmidt, a tutto il suo super equipaggio e bravissimo al nostro amico triestino Andrea Visintini a bordo di Deep Blue che ha voluto, giustamente, portare qui questa meravigliosa barca. Questo ovviamente non è il risultato che avremmo voluto perché abbiamo lottato veramente al massimo delle nostre possibilità e sapevamo che si poteva fare e senza il danno subito a bordo credo che avremmo potuto portare a casa un risultato diverso. Questa è la vela, va bene così e da questo momento siamo più motivati di prima per provare a riportare a Trieste già il prossimo anno il Trofeo”.

Amareggiato Gabriele Benussi di Arca Srg, seconda arrivata, che ha perso la vela nei primi minuti di regata per un guasto tecnico: "è il caso di dire che un dettaglio fa la differenza: siamo su una barca da milioni di euro e si è rotto un pezzo che costerà due o tremila euro. Purtroppo siamo sempre al limite per peso e struttura di tutti i pezzi, questo ha ceduto e in una regata così corta non è possibile fare niente. Abbiamo perso sette o otto lunghezze, succede come nella Formula Uno: quando c'è un circuito in cui non puoi sorpassare non hai più chance, i ragazzi hanno fatto una bella manovra di marcatura ed è finita la regata". Gabriele e Furio Benussi avevano già vinto quattro delle ultime cinque regate, solo nel 2019 la vittoria era andata a Way of Life, con Gasper Vincec al timone.