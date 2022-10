La prima Barcolana vinta da una donna: Wendy Schmidt porta in trionfo Deep Blue

AGGIORNAMENTO 11:35: Wendy Schmidt e la sua Deep Blue hanno vinto la 54esima Coppa d'Autunno, l'imprenditrice e moglie dell'ex CEO di Google è la prima donna, armatrice e timoniera, a vincere la Barcolana. La regata si è conclusa in 57 minuti e 47 secondi. Segue Arca con un tempo di 58 minuti e 46 secondi e Portopiccolo con un'ora, un minuto e 43 secondi. Quarto Way of life con un'ora, un minuto e 57 secondi.

AGGIORNAMENTO 11:15 Superata la terza boa, si avvicina la quarta. Deep Blue (che viaggia a 14,4 Kn) precede Arca (a 12,7) di circa 300 metri, le raffiche di bora sono forti e il vento sta aumentando, saranno determinanti gli ultimi tratti prima dell'arrivo. Su Arca incombe la possibilità di una penale perché abbandonare una vela in mare è contro il regolamento. Seguono Portopiccolo, Way Of Life e Maxi Jena.

AGGIORNAMENTO 10:50: Superata la seconda boa. Partita come un duello tra Deep Blue di Wendy Schmidt e Arca Sgr dei fratelli Benussi, questa regata ha visto, proprio all'inizio, un clamoroso inconveniente per il Fast and Furio Sailing Team. Deep Blue era in testa e circa 10 minuti dalla gara la mura del gennaker di Arca Sgr è esplosa, proprio nel momento in cui stava sorpassando Deep Blue, che al momento è in testa. La vela di Arca si è quindi staccata e poi è stata abbandonata in mare e raccolta da un'altra imbarcazione ma nonostante ciò i Benussi recuperano parte dello svantaggio e si mantiene in seconda posizione. Portopiccolo Prosecco Doc è distanziato dalle altre, quarto Maxi Jena MM.

E' partita la 54esima Barcolana, il fumogeno dal Faro della Vittoria ha sparato il fumogeno a 10 minuti dalla gara, poi alle 10:30 la nave Vespucci ha dato il via alla regata. Le oltre 1600 barche iscritte stanno già veleggiando per la vittoria sotto un sole splendente. Per quanto riguarda il meteo sussistono condizioni molto variabili con vento da 70 gradi (bora che tende girare leggermente a Est), lungo la linea vento stabile sui 10 nodi fissi e raffiche intorno ai 20 nodi. Al momento si rileva meno intensità a Miramare. I favoriti sono Arca Sgr, Deep Blue, Portopiccolo Prosecco Doc e Way of Life.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO LIVE