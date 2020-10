Barcolana annullata, Benussi: "Si poteva ipotizzare un rinvio"

“Forse si poteva ipotizzare un rinvio”. Questo quanto dichiarato da Furio Benussi, velista triestino che da timoniere si è aggiudicato ben tre edizioni della Barcolana, ai microfoni del Tgr Rai Fvg. Sull'annullamento ha riferito di essere d'accordo con la decisione presa dal comitato. Il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, nel corso della diretta del telegiornale, ha voluto rispondere evidenziando che la Barcolana è "una macchina troppo complessa e prevedere un rinvio è impossibile". Inoltre, come aggiunto da Gialuz, "molti regatanti della manifestazione, non essendo professionisti, l'indomani non avrebbero potuto essere presenti".

