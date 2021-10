Bora a 40 nodi, decine di interventi dei vigili del fuoco, chiuso il villaggio Barcolana

In via Muzio è caduto un albero, in via Piccardi gli intonaci caduti hanno provocato rallentamenti. Chiuso il Villaggio sulle rive, barche ancorate. Raffiche in aumento in serata

Le raffiche di Bora hanno toccato i 40 nodi (poco meno di 75 km/h) e costringono Barcolana a chiudere il Villaggio sulle rive e i vigili del fuoco agli straordinari. Sono oltre 20 gli interventi messi in campo nella mattinata di oggi 7 ottobre dalle partenze del Comando provinciale. Un grosso albero è caduto in via Muzio all'altezza del civico 6 (la strada tra piazzale Rosmini e via De Amicis è stata chiusa) e in via Piccardi 38 sono caduti diversi intonaci. La velocità delle raffiche di Bora in serata tenderà ad aumentare. La notizia è in aggiornamento.