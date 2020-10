Barcolana annullata: le condizioni meteo alle 6:45 (VIDEO)

Il video pubblicato dal presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, mostra le condizioni meteo alle 6:45 lla prima boa. "Abbiamo compiuto ogni sforzo possibile per far sì che questa Barcolana si potesse svolgere in assoluta serenità e nel pieno rispetto delle norme per il Covid-19: la sicurezza dei velisti e delle persone sarà sempre al primo posto per noi" ha scritto Gialuz in un post su Faebook questa mattina. "Abbiamo passato mesi a progettare ogni singolo aspetto e ogni dettaglio possibile; la regata Barcolana però si fa in mare e quest’ultima risponde ad altre regole, dettate dalla natura, e queste saranno sempre al di fuori di ogni nostro controllo".